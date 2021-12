“Un inferno” Il drammatico annuncio in diretta tv dalla terapia intensiva | cosa sta succedendo

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 dicembre 2021) "Non fate come me, vaccinatevi". Lo dice, respirando a fatica, in un video choc diffuso sui social Marco Marchesin, no vax ricoverato per Covid in ospedale a Piacenza. "Ho pochissima forza – scandisce lentamente -. Non pensavo di arrivare qui. Non ho il vaccino. Molti dei presenti qui non ce l'hanno. Ci ha da poco lasciato una ragazza di 41 anni, morta di Covid". E ancora: "Ho sbagliato, vaccinatevi. Non fatevi uccideremalattia. Vaccinatevi, non è uno scherzo, di questo si muore. Questa malattia brucia i polmoni. Vaccinatevi, non fate come me, che ho aspettato, è un". Il filmato è stato condiviso anche dal primario dellarespiratoria (Utir) dell'ospedale, Franco Cosimo, commentando con un "Non è mai troppo tardi". Attualmente i sei posti letto della Utir di Piacenza sono ...