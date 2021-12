Un cavo sottomarino nel Pacifico al centro della nuova guerra fredda

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il finanziamento delle infrastrutture nei paesi meno ricchi è diventato il terreno di concorrenza tra Stati Uniti, Cina e Unione europea. Sarebbe una buona cosa se il vero obiettivo fosse lo sviluppo e non solo la rivalità tra potenze. Leggi

Internazionale

una di quelle informazioni apparentemente microscopiche che permettono di comprendere un meccanismo ben più vasto: Stati Uniti, Giappone e Australia finanzieranno la stesura di undi comunicazione tra le isole di Nauru, Kiribati e la federazione delle isole della Micronesia. Ilmigliorerà la connessione internet per centomila persone che vivono ..."Nel porto di Genova e nel litorale adiacente, la società Poliservizi srl per conto della Fugro Germany effettua lavori di campionamento del fondale e video ispezione per il collegamento...Il finanziamento delle infrastrutture nei paesi meno ricchi è diventato il terreno di concorrenza tra Stati Uniti, Cina e Unione europea. Sarebbe una buona cosa se il vero obiettivo fosse lo sviluppo ...Presentata un'interrogazione al ministro Giovannini: "Ci chiediamo se la pesca abbia la giusta considerazione, sarebbe un danno inaccettabile" ...