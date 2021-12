Umbria ancora oltre 5 mila terze dose vaccino in un giorno (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono state 5.166 le terze dosi di vaccino Covid somministrate in Umbria in occasione del vaccine day che si è svolto domenica 12 dicembre, il secondo del mese. Raggiunta una copertura del 21,38 per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono state 5.166 ledosi diCovid somministrate inin occasione del vaccine day che si è svolto domenica 12 dicembre, il secondo del mese. Raggiunta una copertura del 21,38 per ...

Advertising

AcsNewsUmbria : “STANZIARE DUE MILIONI DI EURO PER LA VENTILAZIONE MECCANICA NELLE SCUOLE DELL’UMBRIA: UNA MISURA PER LIMITARE I CO… - AllafineViaggio : RT @Giovyfh: La #FortezzaAlta in Umbria è un luogo magico e che amo tanto. Ci saranno due occasioni in cui si trasformerà ancora nel Castel… - Giovyfh : La #FortezzaAlta in Umbria è un luogo magico e che amo tanto. Ci saranno due occasioni in cui si trasformerà ancora… - CuoreEconomico : ‘Le aziende soffrono ancora, soprattutto gli agriturismi. C’è un problema evidente, che è quello della valorizzazio… - dianacalibana : @Gabrigrifo1 @gred_vet @2zz4p8xgdx @fm197544 @AntonelloAng Eccoti la notizia. E vatti a vaccinare -