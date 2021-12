Ultime Notizie Serie A: crollo Napoli, capolavoro Sassuolo, Pedri giura amore eterno al Barca (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Basilea-Esposito è rottura – L’ex Inter non convocato nella gara di ieri. Le Ultime Ore 9.30 – Cessione Sampdoria, spuntano intercettazioni di Fassone – L’ex amministratore del Milan è stato intercettato per il fondo Arlington. Le Ultime Ore 9.10 – Ag. Pedri: «Scriverà la storia al Barcellona» – Il centrocampista blaugrana resterà al Barcellona parola dell’agente. Le parole Ore 8.30 – Napoli che succede? – Gli azzurri incappano in un’altra sconfitta e perdono terreno dalla vetta. La notizia Ore 8.20 – Sassuolo, l’ammazza grandi – Il capolavoro targato Dionisi. La notizia Ore 8.10 – La ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Basilea-Esposito è rottura – L’ex Inter non convocato nella gara di ieri. LeOre 9.30 – Cessione Sampdoria, spuntano intercettazioni di Fassone – L’ex amministratore del Milan è stato intercettato per il fondo Arlington. LeOre 9.10 – Ag.: «Scriverà la storia al Barcellona» – Il centrocampista blaugrana resterà al Barcellona parola dell’agente. Le parole Ore 8.30 –che succede? – Gli azzurri incappano in un’altra sconfitta e perdono terreno dalla vetta. La notizia Ore 8.20 –, l’ammazza grandi – Iltargato Dionisi. La notizia Ore 8.10 – La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Nelle ultime due settimane abbiamo ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati'. Lo ha detto Nino Cartabellotta, presid… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - DilectisG : RT @Corriere: Vaccino, via alle prenotazioni per i bambini. Il ministero: «Niente green pass per gli under 11» - a42nno : RT @Corriere: Vaccino, via alle prenotazioni per i bambini. Il ministero: «Niente green pass per gli under 11» - Corriere : Vaccino, via alle prenotazioni per i bambini. Il ministero: «Niente green pass per gli under 11» -