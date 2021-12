Uiltrasporti Caserta | “Azienda completamente assente | pronti a proteste clamorose”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTrentola Ducenta (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della segreteria provinciale. “In data odierna è stata recapitata una richiesta al Sindaco di Trentola Ducenta, dott. Michele Apicella, affinché predisponga incontro urgente con la Società che si occupa del servizio di raccolta rifiuti sul medesimo Comune, il Consorzio RES.Risultano diverse e reiterate le omissioni da parte della Società, dalle più elementari norme relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che costringono i lavoratori ad operare in condizioni disumane, perché sprovvisti di un luogo di lavoro idoneo e di automezzi adeguati ed efficienti, alle numerose mancanze in termini economici, per l’omesso pagamento di istituti contrattuali previsti dal CCNL di categoria (buoni pasto; EGR; permessi retribuiti ...