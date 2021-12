UFFICIALE – Nuovo sorteggio Champions League, l’Uefa ammette l’errore (Di lunedì 13 dicembre 2021) Nuovo sorteggio Champions League alle 15:00. Ecco il comunicato della UEFA: “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 13 dicembre 2021)alle 15:00. Ecco il comunicato della UEFA: “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Udinese_1896 : @KibaInuKiba diventa co-sponsor ufficiale di Udinese Calcio e meme coin partner ?? Leggi di più ??… - VEVO_IT : In attesa del suo tour teatrale, @MetaErmal ci regala il malinconico nuovo brano 'Milano non esiste' ? Scopri qui i… - infoitsport : UFFICIALE, ribaltone Champions: annullato il sorteggio | Nuovo orario - Smurfette10 : @Dreamer23942027 @Sonia91538973 Dimmi chi vuoi e lo compro ?????? #zengavo a e assumerò andrea zenga come opinionista… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? UFFICIALE - Annullato il sorteggio di Champions, si deve rifare: il comunicato #UEFA #UCL Deciso il nuovo orario ?? https:… -