Ufficiale l'uscita di Downton Abbey II: Una Nuova Era in Italia, a marzo nei cinema (teaser trailer) (Di lunedì 13 dicembre 2021) Downton Abbey II: Una Nuova Era arriva anche in Italia, distribuito da Universal International Pictures Italy: la società ha appena annunciato la data prevista per il debutto al cinema del nuovo capitolo ispirato alla pluripremiata serie tv inglese e l'appuntamento è fissato, esclusivamente nelle sale, per il prossimo 24 marzo 2022. Downton Abbey II: Una Nuova Era, inizialmente atteso per Natale, è slittato alla primavera a causa dei ritardi dovuti alla pandemia nel Regno Unito. Le riprese sono in corso da diversi mesi, col cast al gran completo, e la trama di questo nuovo film, sequel del campione d'incassi Downton Abbey – Il film, vedrà i Crawley e i loro servitori alle prese con nozze, eredità a ...

