Ue spettatrice del dossier Ucraina | in balia di Russia e Usa

C'è una guerra che minaccia di esplodere alle porte dell'Unione europea, ma Bruxelles fatica a giocare un ruolo che non sia di mera reazione a quello che fanno gli attori protagonisti, vale a dire Russia e Stati Uniti. L'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, lo ha detto subito, prima di entrare al Consiglio Affari esteri: nessuna decisione è attesa per oggi in merito alle sanzioni alla Russia per la situazione in Ucraina; le possibilità verranno studiate con Usa e Regno Unito. Il via libera al pacchetto di sanzioni contro il gruppo paramilitare russo Wagner - coinvolto in attività di "destabilizzazione" e violazione dei diritti umani in Libia, Mali, Siria e Ucraina – era già deciso da tempo, e tocca solo marginalmente la questione che da settimane infiamma il fronte ucraino, verso cui ...

