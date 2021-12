Ue: Conte a Draghi, ‘politiche espansive diventino regola’ (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Al premier Mario Draghi “ho ribadito l’importanza che si lavori a rivedere il patto di stabilità e crescita. Dobbiamo consolidare -il M5S su questo si è sempre battuto- perché queste politiche espansive che si stanno sperimentando in questa fase possano essere la regola anche nel futuro dell’Europa, e soprattutto scorporare gli investimenti del calcolo del patto di stabilità e crescita”. Lo ha detto ai cronisti il leader M5S Giuseppe Conte, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Al premier Mario“ho ribadito l’importanza che si lavori a rivedere il patto di stabilità e crescita. Dobbiamo consolidare -il M5S su questo si è sempre battuto- perché queste politicheche si stanno sperimentando in questa fase possano essere la regola anche nel futuro dell’Europa, e soprattutto scorporare gli investimenti del calcolo del patto di stabilità e crescita”. Lo ha detto ai cronisti il leader M5S Giuseppe, dopo l’incontro con il presidente del Consiglio a Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

