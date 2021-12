“Udinese per la Vita” incontra i bambini disabili “La nostra famiglia” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Udinese per la Vita, la onlus dell’Udinese calcio, si è recata in visita a ‘La nostra famiglia’ di Pasian di Prato (Udine), rappresentata da Magda Pozzo, figlia del ‘patron’ Giampaolo Pozzo, per incontrare il personale e i bambini “rimarcando – si legge in una nota del club friulano – la vicinanza anche di tutta l’Udinese calcio”. ‘La nostra famiglia’ è una struttura specializzata nella cura e nell’assistenza di bambini affetti da disabilità. È stato donato uno speciale apparecchio per l’oculistica, acquistato con il ricavato della vendita delle maglie celebrative per i 125 anni dell’Udinese utilizzate nella partita contro il Genoa del 28 novembre e messe all’asta sulla ... Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021)per la, la onlus dell’calcio, si è recata in visita a ‘La’ di Pasian di Prato (Udine), rappresentata da Magda Pozzo, figlia del ‘patron’ Giampaolo Pozzo, perre il personale e i“rimarcando – si legge in una nota del club friulano – la vicinanza anche di tutta l’calcio”. ‘La’ è una struttura specializzata nella cura e nell’assistenza diaffetti datà. È stato donato uno speciale apparecchio per l’oculistica, acquistato con il ricavato della vendita delle maglie celebrative per i 125 anni dell’utilizzate nella partita contro il Genoa del 28 novembre e messe all’asta sulla ...

Advertising

FBiasin : #Gotti che acquista una pagina del Messaggero Veneto per salutare i tifosi dell’#Udinese fa una cosa bella bella be… - MCriscitiello : Udinese, summit in corso in sede con Gino Pozzo. Ipotesi Cioffi (vice Gotti) in panchina. Da capire se solo per la… - Udinese_1896 : Grazie Mister #Gotti per queste stagioni insieme. Leggi di più ?? - starshinewords : RT @jhonquipresente: Quinto, quinto, ottavo, quarto, sesto. Mai oltre i quarti in EL. DNA fantastico. 18/19 e 20/21 umiliati a rotazione da… - UdineseTV : Udinese per la Vita in visita presso “La Nostra Famiglia” - -