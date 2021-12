Udinese-Crotone: i convocati di Cioffi per la gara di Coppa Italia (Di lunedì 13 dicembre 2021) In vista del sedicesimo di CoppaItalia tra Udinese e Crotone, il neo tecnico bianconero Renato Cioffi ha convocato 23 giocatori. Out ancora l’infortunato Roberto Pereyra, ecco l’elenco dei convocati: Portieri: 1 Silvestri; 20 Padelli; 65 Carnelos; Difensori: 2 Perez; 3; Samir; 4 Zeegelaar; 16 Molina; 17 Nuytinck; 50 Becao; 87 De Maio; 93 Soppy; Centrocampisti: 5 Arslan; 6 Makengo; 8 Jajalo; 11 Walace; 13 Udogie; 24 Samardzic; Attaccanti: 7 Success; 9 Beto; 10 Deulofeu; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 45 Forestieri. DOVE E QUANDO VEDERE Udinese-Crotone DI Coppa Italia SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) In vista del sedicesimo ditra, il neo tecnico bianconero Renatoha convocato 23 giocatori. Out ancora l’infortunato Roberto Pereyra, ecco l’elenco dei: Portieri: 1 Silvestri; 20 Padelli; 65 Carnelos; Difensori: 2 Perez; 3; Samir; 4 Zeegelaar; 16 Molina; 17 Nuytinck; 50 Becao; 87 De Maio; 93 Soppy; Centrocampisti: 5 Arslan; 6 Makengo; 8 Jajalo; 11 Walace; 13 Udogie; 24 Samardzic; Attaccanti: 7 Success; 9 Beto; 10 Deulofeu; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 45 Forestieri. DOVE E QUANDO VEDEREDISportFace.

