Uccisa a coltellate in casa, arrestato il compagno: il 50enne ricoverato dopo aver tentato il suicidio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alla fine Sandro Sarais, 56 anni, è stato fermato per omicidio volontario: l'accusa è di aver ucciso a coltellate la sua compagna, Mihaela Kleics, 50 anni, di origini rumene, nella sua abitazione a Quartu Sant'Elena, a Cagliari. L'uomo ha tentato il suicidio: ha cercato di tagliarsi la gola e i polsi e proprio per questo motivo, al momento, è controllato a vista dai carabinieri dopo il ricovero all'ospedale Brotzu di Cagliari. Si era nascosto in auto nelle campagne nel sud Sardegna: è stato ritrovato grazie a un'intensa attività informativa e attraverso le celle della telefonia mobile. La vittima e l'uomo vivevano insieme da diversi mesi e, come confermano alcuni vicini di casa, nell'ultimo periodo ci sarebbero state tra i due diverse discussioni e litigi al punto ...

