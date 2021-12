Tv | Gp Abu Dhabi al top ascolti su Sky Sport e Tv8

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - Gazzetta_it : F1 Abu Dhabi, Max Verstappen campione del mondo all’ultimo giro! Il finale è pazzesco - infoitsport : F1, l'incredibile vittoria del Mondiale di Verstappen ad Abu Dhabi - LrLucaruocco : RT @SENZAF1ATO: Le ultime #BandiereaScacchi della stagione 2021 di #F1 raccontano una corsa piena di colpi di scena e ricca di momenti di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Il weekend diè stato il migliore della stagione 2021 su Skysport.it con più di 1 milione 100 mila utenti unici, 4 milioni di page views e quasi 1 milione 300 mila videoviews. Domenica 12 ...Così la diretta interessata: ' Non vedevo l'ora di giocare di fronte ai fan ad, ma sfortunatamente, dopo essere risultata positiva al Covid - 19, dovrò rimandare l'appuntamento alla prossima occasione. Sono in isolamento, secondo le norme, e spero di ritornare presto '.Cosa è davvero successo ad Abu Dhabi? Max Verstappen conquista il suo primo Campionato del Mondo tra pasticci, polemiche e un talento immenso ...Il managing director della F1 dopo il Gp di Abu Dhabi: "Inaccettabile che Masi venga messo sotto pressione" ROMA - Ross Brawn non nasconde la sua disapprovazione per i comportamenti dei team principal ...