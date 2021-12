Tutti quanti voglion fare podcast. Nasce l'accordo Storielibere e il Foglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Complici la pandemia e il lockdown siamo tornati ad ascoltare. La civiltà dell'immagine ha riscoperto la parola e sembra che in questi anni Tutti, dai pendolari annoiati ai runner in cerca di compagnia, si siano dati ai podcast. Persino il principe William, pochi giorni fa, si è messo ai microfoni, ospite di Time to Walk. In Italia non siamo certo rimasti a guardare: i dati dimostrano che il pubblico dell’intrattenimento audio è in aumento (una ricerca Nielsen segnala un più 4 per cento quest'anno, con oltre 14 milioni di ascoltatori), così come cresce il numero dei contenuti (secondo l'agenzia di comunicazione Tonidigrigio sono 25mila i podcast in italiano) e anche quello dei modelli vincenti. È il caso di Storielibere.fm, un successo italiano. Fondata nel 2018 da Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele, in quattro ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Complici la pandemia e il lockdown siamo tornati ad ascoltare. La civiltà dell'immagine ha riscoperto la parola e sembra che in questi anni, dai pendolari annoiati ai runner in cerca di compagnia, si siano dati ai. Persino il principe William, pochi giorni fa, si è messo ai microfoni, ospite di Time to Walk. In Italia non siamo certo rimasti a guardare: i dati dimostrano che il pubblico dell’intrattenimento audio è in aumento (una ricerca Nielsen segnala un più 4 per cento quest'anno, con oltre 14 milioni di ascoltatori), così come cresce il numero dei contenuti (secondo l'agenzia di comunicazione Tonidigrigio sono 25mila iin italiano) e anche quello dei modelli vincenti. È il caso di.fm, un successo italiano. Fondata nel 2018 da Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele, in quattro ...

