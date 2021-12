Tuona il cardinale Müller contro alcuni Vescovi | Di cosa li accusa?

(Di lunedì 13 dicembre 2021) In un’intervista a Edward Pentin del National Catholic Register, ilGerhard Ludwigsi scaglial’allineamento dei poteri (politici, mediatici, tecnologici, finanziari, economici), che ha “brutalmente sfruttato” la pandemia per imporre un pensiero unico che sta spaccando la società, portando la divisione anche all’interno delle famiglie. Le parole del prefetto emerito della Congregazione per la L'articoloilDili? proviene da La Luce di Maria.

In un'intervista a Edward Pentin del National Catholic Register, il cardinale Gerhard Ludwig Müller si scaglia contro l'allineamento dei poteri (politici, mediatici, tecnologici, finanziari, economici ...