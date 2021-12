Tumori cutanei: “Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura, oggi si può guarire e avere buona qualità di vita e lunga sopravvivenza” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Venezia, 13 dicembre 2021 – Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei Tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose, che se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Venezia, 13 dicembre 2021 – Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno deidella pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli, secondo per diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose, che se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi èbile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad unaprecoce e delle attuali prospettive di, Motore Sanità ha organizzato l’Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, ...

