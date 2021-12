Trump sta tornando: “Nel 2024 vincerò di nuovo” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – “L’ho detto forte e chiaro: abbiamo vinto la prima volta e la seconda abbiamo vinto ancora di più. E sembra che dovremo pensare fortemente a una terza volta”. Le parole di Donald Trump suonano come un avviso a Joe Biden ma soprattutto ai repubblicani Usa: il tycoon è pronto a ricandidarsi alle presidenziali statunitensi del 2024. Ben più delle solite evocazioni, stavolta Trump fa capire esplicitamente che ha intenzione di ripresentarsi. Sa di poter contare ancora su un ampio consenso e al contempo gongola per lo scarso apprezzamento di cui gode – tra i cittadini americani -l’attuale presidente dem. Trump punta al 2024: “Biden è banderuola controllata da Obama” Dato per fuori dai giochi fino a pochi mesi fa, estromesso dai principali social e apparentemente ritiratosi a vita privata, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic – “L’ho detto forte e chiaro: abbiamo vinto la prima volta e la seconda abbiamo vinto ancora di più. E sembra che dovremo pensare fortemente a una terza volta”. Le parole di Donaldsuonano come un avviso a Joe Biden ma soprattutto ai repubblicani Usa: il tycoon è pronto a ricandidarsi alle presidenziali statunitensi del. Ben più delle solite evocazioni, stavoltafa capire esplicitamente che ha intenzione di ripresentarsi. Sa di poter contare ancora su un ampio consenso e al contempo gongola per lo scarso apprezzamento di cui gode – tra i cittadini americani -l’attuale presidente dem.punta al: “Biden è banderuola controllata da Obama” Dato per fuori dai giochi fino a pochi mesi fa, estromesso dai principali social e apparentemente ritiratosi a vita privata, ...

