"Trovata morta sul letto". L'allarme della sorella della 50enne, poi la scoperta choc dei carabinieri (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tragedia in provincia di Cagliari, a Quartu Sant'Elena. Una signora di 50 anni è stata Trovata morta all'interno di un'abitazione nel primo pomeriggio di lunedì 13 dicembre. La terribile scoperta è stata fatta dopo che una parente della vittima aveva cercato di rintracciarla, senza riuscirci. Dunque, aveva contattato le forze dell'ordine, che quando sono entrate nell'appartamento l'hanno rinvenuta priva di vita. La donna è stata Trovata con i vestiti addosso e distesa sul letto. E subito si è capito che fosse accaduto un omicidio. Il luogo esatto del dramma consumatosi nel paese situato in provincia di Cagliari è il terzo piano di un palazzo, che si trova in via della Musica. Quando i militari si sono avvicinati alla ...

