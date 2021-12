“Trovata morta”. Lutto per tv e cinema, la fine choc dell’attrice. “Forse suicidio” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ben quattro premi Goya, l’enorme stima del regista Pedro Almodovar nata da indimenticabili collaborazioni cinematografiche. L’amore infinito per un’unica figlia, un sorriso che secondo molti nascondeva sofferenze misteriose. Una carriera lunga, costruita tra cinema e televisione. Veronica Forqué è stata Trovata morta in casa questa mattina. Una notizia che sta sconvolgendo il mondo intero, per non parlare della sua famiglia. La vera e propria fama l’aveva raggiunta nel lontano 1984, recitando nel film Che ho fatto io per meritare questo dell’amico e collega Pedro Almodovar. Un sodalizio seguito da altre due pellicole. Quest’ultimo, solo poche ore dopo la notizia, si è aperto pubblicamente dimostrando tutto il suo doloroso sgomento. Veronica Forqué aveva lavorato anche in televisione. Nel 2016 era stata concorrente ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ben quattro premi Goya, l’enorme stima del regista Pedro Almodovar nata da indimenticabili collaborazionitografiche. L’amore infinito per un’unica figlia, un sorriso che secondo molti nascondeva sofferenze misteriose. Una carriera lunga, costruita trae televisione. Veronica Forqué è statain casa questa mattina. Una notizia che sta sconvolgendo il mondo intero, per non parlare della sua famiglia. La vera e propria fama l’aveva raggiunta nel lontano 1984, recitando nel film Che ho fatto io per meritare questo dell’amico e collega Pedro Almodovar. Un sodalizio seguito da altre due pellicole. Quest’ultimo, solo poche ore dopo la notizia, si è aperto pubblicamente dimostrando tutto il suo doloroso sgomento. Veronica Forqué aveva lavorato anche in televisione. Nel 2016 era stata concorrente ...

