Trenord, domani sciopero: 'Mettersi in viaggio solo su treni garantiti' (Di lunedì 13 dicembre 2021) I dettagli e le indicazioni relative allo sciopero sono comunicati ai clienti sul sito Trenord.it e su App Trenord, anche con notifiche push. Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) I dettagli e le indicazioni relative allosono comunicati ai clienti sul sito.it e su App, anche con notifiche push.

Advertising

UbertoGandolfi : RT @vco24news: Domani sciopero, Trenord avvisa: mettersi in viaggio solo su treni garantiti - vco24news : Domani sciopero, Trenord avvisa: mettersi in viaggio solo su treni garantiti - leggoit : #Trenord, domani sciopero: «Mettersi in viaggio solo su treni garantiti» - p4racetamol0 : Avevo un piano perfetto per domani a Milano ma gli scioperi di Trenord di merda mi hanno rovinato tutto?? - CbrNrf : Io più che le #carrozze per sole #donne chiederei le carrozze punto! Domani sciopero, giovedì sciopero. Treni peren… -