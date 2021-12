Tredicesima di dicembre: ecco quando arriva lo stipendio aggiuntivo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tredicesima mensilità in arrivo per milioni di italiani. Anche a dicembre 2021 sta infatti per concretizzarsi la cosiddetta mensilità aggiuntiva (chiamata anche gratifica natalizia). Si tratta di una misura destinata ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato, purché siano presenti alcuni specifici requisiti. Ovviamente, l’importo varierà in base a diversi fattori. Tra questi rientrano i mesi effettivi di lavoro, le imposte applicate e il tipo di contratto. Talvolta la Tredicesima mensilità può essere anche rateizzata. In casi simili, non si vedrà arrivare uno stipendio aggiuntivo a dicembre, perché l’importo della mensilità aggiuntiva è versato sotto forma di rateo in ogni cedolino mensile. Ma procediamo per ordine e vediamo innanzitutto che cos’è la ... Leggi su notizieora (Di lunedì 13 dicembre 2021)mensilità in arrivo per milioni di italiani. Anche a2021 sta infatti per concretizzarsi la cosiddetta mensilità aggiuntiva (chiamata anche gratifica natalizia). Si tratta di una misura destinata ai lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato, purché siano presenti alcuni specifici requisiti. Ovviamente, l’importo varierà in base a diversi fattori. Tra questi rientrano i mesi effettivi di lavoro, le imposte applicate e il tipo di contratto. Talvolta lamensilità può essere anche rateizzata. In casi simili, non si vedràre uno, perché l’importo della mensilità aggiuntiva è versato sotto forma di rateo in ogni cedolino mensile. Ma procediamo per ordine e vediamo innanzitutto che cos’è la ...

