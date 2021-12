Trasporto pubblico locale, sciopero lavoratori 'La Panoramica' a Chieti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Chieti - Hanno scioperato per l'intera giornata i lavoratori de La Panoramica, la società che gestisce il Trasporto urbano a Chieti e che oltre un anno fa ha dato la disdetta alla contrattazione di secondo livello, con un taglio in busta paga di 350 euro. Lo sciopero, con presidio dinanzi al Comune di Chieti, è arrivato alla vigilia della seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo che dovrà stanziare, come annunciato nei giorni scorsi dal capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, 400mila euro euro a favore della società. Lo stesso Febbo questa mattina si è recato al presidio dei lavoratori, mentre una rappresentanza sindacale è stata ricevuta dal sindaco Diego Ferrara, che nei giorni i scorsi ha chiesto, con una lettera, un intervento trasversale dello ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 13 dicembre 2021)- Hanno scioperato per l'intera giornata ide La, la società che gestisce ilurbano ae che oltre un anno fa ha dato la disdetta alla contrattazione di secondo livello, con un taglio in busta paga di 350 euro. Lo, con presidio dinanzi al Comune di, è arrivato alla vigilia della seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo che dovrà stanziare, come annunciato nei giorni scorsi dal capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, 400mila euro euro a favore della società. Lo stesso Febbo questa mattina si è recato al presidio dei, mentre una rappresentanza sindacale è stata ricevuta dal sindaco Diego Ferrara, che nei giorni i scorsi ha chiesto, con una lettera, un intervento trasversale dello ...

