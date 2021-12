Transizione energetica | la Lega si intesta la battaglia pro-nucleare

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “In chiave futura l’energia più ecosostenibile ed economicamente conveniente è quella”. Matteo Salvini, parlando in diretta dalla sala Salvadori della Camera, non ci gira attorno. Per il segretario nazionale dellaoccorre “salire sul treno della ricerca, del futuro, della sostenibilità e dell’innovazione, che in tanti Paesi del mondo significapulito di ultima generazione”. Affiancato dalla sottosegretaria al Ministero dellaecologica Vannia Gava e dal responsabile del dipartimento energia del Carroccio, Paolo Arrigoni, Salvini si è soffermato sul rischio di blackout elettrici e ha accolto con favore i quattro miliardi previsti dalla manovra per tamponare il caro-bollette, aggiungendo che ora serve “uno sforzo in più”. “È chiaro che questo è un intervento a breve termine”, ha ...