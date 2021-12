Traffico Roma del 13-12-2021 ore 18:00 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Luceverde Roma una sera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico molto intenso in questione sulla rete della cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti a tratti in carreggiata interna da bivio con la Roma Fiumicino sino all’ Aurelia altre cose tra le uscite Trionfale Ottavia kassie Salaria sempre in internal code a tratti a partire da Settebagni fino allo svincolo La Rustica nella zona del raccordo in carreggiata esterna code a tratti dal video con la Roma Fiumicino Sino all’uscita a Romanina sulla tangenziale con una mentida Corso Francia la Salaria in direzione di San Giovanni coda anche verso lo stadio Olimpico viale Castrense il bivio con la Roma L’Aquila e poi dall’uscita Viale Libia corso Trieste sino allo svincolo Parioli Campi Sportivi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Luceverdeuna sera dalla redazione Studio Stefano Baiocchimolto intenso in questione sulla rete della cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti a tratti in carreggiata interna da bivio con laFiumicino sino all’ Aurelia altre cose tra le uscite Trionfale Ottavia kassie Salaria sempre in internal code a tratti a partire da Settebagni fino allo svincolo La Rustica nella zona del raccordo in carreggiata esterna code a tratti dal video con laFiumicino Sino all’uscita anina sulla tangenziale con una mentida Corso Francia la Salaria in direzione di San Giovanni coda anche verso lo stadio Olimpico viale Castrense il bivio con laL’Aquila e poi dall’uscita Viale Libia corso Trieste sino allo svincolo Parioli Campi Sportivi ...

