Traffico Roma del 13-12-2021 ore 08:00 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all'ascolto Traffico in coda verso il centro sulla Flaminia 3 raccordo e Saxa Rubra Aprimi rallentamenti anche sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe Traffico in coda sul percorso Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est e poi sul raccordo in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina difficoltà di immissione sul raccordo poi per il Traffico che arriva dalla diramazione di Roma sud con code tra Tor Vergata il raccordo anulare rallentamenti invece per incidente all'Euro in viale dell'Umanesimo all'altezza di via Oceania Cambiamo argomento per una manifestazione nei pressi del Ministero dello Sviluppo Economico possibili deviazioni per le linee del trasporto pubblico e chiusure dalle 11:30 di via Molise e di di San

