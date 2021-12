Tracciare il Covid con il riconoscimento facciale (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ultima decisione della Corea del Sud per far fronte alla pandemia è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per monitorare i casi di Covid-19. Si tratta di una misura che consentirebbe un tracciamento più efficace e necessario per contrastare la crescita di nuovi casi – ieri sono state riscontrate 1.030 nuovi positivi, secondo record giornaliero consecutivo nonché il balzo più grande da un giorno a un altro – ma che lascia forti dubbi sulla violazione della privacy dei cittadini. Il progetto pilota, che dovrebbe partire a gennaio, sarà testato a Bucheon – una città alle porte di Seul tra le più popolate del Paese con i suoi 850mila abitanti – e prevede l’utilizzo del riconoscimento facciale e di telecamere a circuito chiuso (circa 10.800) con l’obiettivo di riconoscere i positivi, ripercorrerne i movimenti e controllare il rispetto ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’ultima decisione della Corea del Sud per far fronte alla pandemia è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per monitorare i casi di-19. Si tratta di una misura che consentirebbe un tracciamento più efficace e necessario per contrastare la crescita di nuovi casi – ieri sono state riscontrate 1.030 nuovi positivi, secondo record giornaliero consecutivo nonché il balzo più grande da un giorno a un altro – ma che lascia forti dubbi sulla violazione della privacy dei cittadini. Il progetto pilota, che dovrebbe partire a gennaio, sarà testato a Bucheon – una città alle porte di Seul tra le più popolate del Paese con i suoi 850mila abitanti – e prevede l’utilizzo dele di telecamere a circuito chiuso (circa 10.800) con l’obiettivo di riconoscere i positivi, ripercorrerne i movimenti e controllare il rispetto ...

Advertising

formichenews : Tracciare il #Covid con il riconoscimento facciale. La strategia è quella di riconoscere più facilmente e veloceme… - Nanoalto : RT @ArtemiosMilani: Mi trovo in questi giorni coinvolto in un caso covid e ho la netta sensazione che ci sia l'intento di evitare di tracci… - ArtemiosMilani : Mi trovo in questi giorni coinvolto in un caso covid e ho la netta sensazione che ci sia l'intento di evitare di tr… - DWandererD : @ShooterHatesYou Io mi ricordo quando tutti erano in ansia per l'app IMMUNI, che doveva tracciare i contagi e rivol… - FrancesDiBi : RT @fabiochiusi: Covid, le applicazioni che dovevano tracciare i contagi sono solo un bluff -- @FrancesDiBi, @DomaniGiornale https://t.co… -