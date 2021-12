Tra i virologi impazza il toto-morti Pregliasco semina terrore | “A Natale almeno 250 vittime al giorno

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Trentamila contagi e 250alper Covid a. E’ il pronostico del virologo Fabrizio, docente della Statale di Milano. “Nessuna previsione ferale, è un modello matematico consolidato e – spiega l’esperto all’Adnkronos Salute – con tutti i margini di errore della stima è ciò che potrebbe accadere”. Anche oggi il-Covidtra i, connel consueto ruolo di grillo parlante – prima ad Agorà, poi a Tagadà, ma la giornata non è finita – con previsioni catastrogiche, come se questo fosse il modo migliore per convincere le persone a vaccinarsi., di cui si contano quotidianamente dichiarazioni, previsioni, parere e ospitare, anche oggi non si è sottratto alla sua necessità di ...

Walter00365070 : @HoaraBorselli Evidentemente non leggi ciò che scrivono i #novax Tra l'altro tutti virologi !

La campagna di immunizzazione anticovid per i bambinii 5 e gli 11 anni, in partenza in questi ... a sentire ministri e, addirittura urgente. 'Non si tratta solo di alzare l'asticella ...Roma, 13 dic " Tutti pazzi per lo stato di emergenza ? Non proprio. Sul tema in questione,ed esperti la discussione è più aperta che mai, con opinioni diametralmente opposte. A dirsi contraria alla proroga è ad esempio Maria Rita Gismondo , direttrice del Laboratorio di ...Lunedì 13 dicembre 2021 a "L'aria che tira" scontro tra Maria Giovanna Maglie e Massimo Galli sugli effetti avversi del vaccino.Parte la campagna anticovid per proteggere i piccoli a partire dai 5 anni. Ma tra le mamme e i papà circolano ancora dei dubbi. A loro dedichiamo questo articolo, per aiutarli a scegliere con serenità ...