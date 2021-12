Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 703 contagi: bollettino 13 dicembre - - Open_gol : Lombardia, Piemonte e Toscana le regioni apripista. Oggi via libera agli appuntamenti nel resto d’Italia. Il sondag… - FirenzePost : Toscana Covid: 703 nuovi casi, tasso al 4,36%, oggi 13 dicembre. Lo anticipa Giani su Telegram - telodogratis : Covid oggi Toscana, 703 contagi: bollettino 13 dicembre - PasqualeCacace5 : RT @italiaserait: Covid oggi Toscana, 703 contagi: bollettino 13 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Covid

Ero appena uscito dale non mi sembrava vero di essere in studio. Lui aveva già un giro fico ... Ero al mare in, subito dopo il primo lockdown. Nash stava spaccando, notai che aveva uno ...Anche lasi è inserita nel progetto ed inizierà proprio da Prato nella prossima settimana.Cala il numero dei nuovi casi registrati in Toscana mentre aumentano il tasso complessivo di positività e la percentuale di contagio sulle prime diagnosi. Questo è quanto emerge dal bollettino Covid d ...«Legge ingiusta, il Parlamento ci protegga». È l’appello dall’Assemblea toscana del più antico movimento di volontariato del mondo, svoltasi a Livorno ...