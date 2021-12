Tornado nel Kentucky | i sopravvissuti scavano tra le macerie delle loro case alla ricerca di qualche oggetto personale

(Di lunedì 13 dicembre 2021) I residenti di Mayfield, nel, cercano di trovare iaveri escavando tra le, dopo che lesono state distrutte da ferocidi fine stagione, che hanno ucciso almeno 94 persone in diversi Stati degli Usa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...sono rimasti intrappolaticrollo del tetto del magazzino Amazon. Secondo quanto è stato riferito dal capo della polizia di Edwardsville, erano circa 50 le persone all'interno quando ilsi ..."Appreso con tristezza del devastante impatto deiche hanno devastato gli Stati uniti centrali e meridionali", Papa Francesco "offre le sue ... È quanto si leggetelegramma inviato, tramite ...Il bilancio dei morti causati dal tornado del Midwest non è ancora chiaro. In Kentucky almeno 70 vittime. Biden: "Tragedia inimmaginabile" ...Il grigionese, stando a quanto riportato da The Phuket News, si trovava alla guida di una motocicletta quando è stato travolto da un furgone. Il tragico scontro è avvenuto sulla ...