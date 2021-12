Torino | grattacapi dall’infermeria per Juric | out Bremer | ancora terapie per Belotti

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildi Ivansi appresta ad affrontare la Sampdoria ai sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Dopo la convincente vittoria in Serie A contro il Bologna, firmata anche dalla prestazione sontuosa di Tony Sanabria, i granata si preparano all’importante impegno valevole per la competizione nazionale. Blucerchiati in buona condizione dal punto di vista fisico e reduci dal trionfo ai danni del Genoa, al termine dell’iconico Derby della Lanterna. Buona resa per ilin massima serie italiana, ma notizia non soltanto positive, soprattuttoout Andrea, che continua la fase dipersonalizzate e non potrà rientrare repentinamente a pieno organico. Out anche Simone Verdi e Koffi Djidji, i quali stanno proseguendo ...