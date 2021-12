Torino, Cairo: “Belotti? Poche possibilità di rinnovo. Bremer non è sul mercato” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando del futuro di Andrea Belotti: “Innanzitutto deve curarsi perché si è fatto male. Per quanto riguarda il rinnovo non vedo grandi possibilità. Ma per adesso va bene così, poi vedremo“. Brutte notizie dunque per i tifosi granata, che rischiano di vedere partire l’attaccante a fine stagione. Cairo ha poi parlato di altri rumours di mercato: “Bremer al Milan per Pobega? Non abbiamo parlato con nessuno, né tantomeno con i rossoneri. Al momento non abbiamo intenzione di cedere Bremer. Pobega sta facendo bene ed è un giocatore forte. Adesso però non è il momento giusto per parlarne“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il presidente delUrbanoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando del futuro di Andrea: “Innanzitutto deve curarsi perché si è fatto male. Per quanto riguarda ilnon vedo grandi. Ma per adesso va bene così, poi vedremo“. Brutte notizie dunque per i tifosi granata, che rischiano di vedere partire l’attaccante a fine stagione.ha poi parlato di altri rumours di: “al Milan per Pobega? Non abbiamo parlato con nessuno, né tantomeno con i rossoneri. Al momento non abbiamo intenzione di cedere. Pobega sta facendo bene ed è un giocatore forte. Adesso però non è il momento giusto per parlarne“. SportFace.

