Tom Holland | «Spider-Man ha cambiato la mia vita»

Advertising

superdeadblue : buongiorno tra poco più di 48 ore vedremo tom holland, tobey maguire e andrew garfield sullo stesso schermo - Ale_TheQueen : Questa cosa dell’ologramma di Tom Holland a Cinecittà mi fa schiantare. Adoro tutto! - foto_nerd : Tom Holland presenta in ologramma a Cinecittà il nuovo Spider-Man: No Way Home - blexedfornow : RT @wRoNg_imagine_: Ma Fedez che spoilera come un Tom Holland qualsiasi? - beeneedeeettaaa : RT @giohoney_: Se Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield non hanno fatto una foto con questa posa, MI OFFENDO. #SpiderManNoWayHome #… -

Ultime Notizie dalla rete : Tom Holland

... non si tratta di materiale diffuso in modo non autorizzato: il filmato è stato svelato in un recente episodio di Late Night Whit Seth Meyer s, al quale ha preso parte lo stesso(...Con i tanti impegni promozionali di questi giorni,non poteva recarsi fisicamente in Italia per presentare questa nuova avventura del supereroe e così la Sony e la Warner Bros che ne cura ...Svelato l'incipit di Spider-Man: No Way Home, che riprenderà esattamente da dove finiva Far From Home: ecco il video con l'inizio del film! Se vi state chiedendo quale sarà l’incipit di Spider-Man: No ...Come capita all’Uomo Ragno "in questo film, quando viene svelata la sua identità, anche per me, interpretando il personaggio, è cambiata la vita. Ho debuttato nel ruolo a 18 anni (ora ne ha 25, ndr) e ...