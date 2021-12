Tivoli, il Comune ‘rischia grosso’: lottizzazione Nathan, i Mezzaroma chiedono 90 milioni di indennizzo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una richiesta di indennizzo di circa 90 milioni di euro. Questo è quanto è stato richiesto dalla società Impreme, dietro la quale c’è la famiglia Mezzaroma, al Comune di Tivoli come indennizzo. E, se la richiesta venisse accettata, il Comune di Tivoli rischia di “fallire”. Ma vediamo cosa sta succedendo. L’odissea della famosa lottizzazione Nathan, un progetto di 150mila metri cubi di cemento a ridosso del sito UNESCO di Villa Adriana dopo anni di contenzioso arriva al Tar del Lazio con una richiesta di indennizzo da parte della Impreme dei Mezzaroma di circa 90 milioni di euro. La Giunta Comunale, nella seduta del 26 novembre 2021, avente ad oggetto: Contenzioso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una richiesta didi circa 90di euro. Questo è quanto è stato richiesto dalla società Impreme, dietro la quale c’è la famiglia, aldicome. E, se la richiesta venisse accettata, ildirischia di “fallire”. Ma vediamo cosa sta succedendo. L’odissea della famosa, un progetto di 150mila metri cubi di cemento a ridosso del sito UNESCO di Villa Adriana dopo anni di contenzioso arriva al Tar del Lazio con una richiesta dida parte della Impreme deidi circa 90di euro. La Giunta Comunale, nella seduta del 26 novembre 2021, avente ad oggetto: Contenzioso ...

