Tim molla Sanremo | buco da 8 | 5 milioni di euro

(Di lunedì 13 dicembre 2021), quest’anno Tim non ballerà più Il Messaggero, pagina 24, di Mattia Marzi. Niente spot con la voce di Mina o Amadeus in versione ballerino, durante le pause pubblicitarie del Festival di2022. Ma soprattutto: niente soldi messi sul tavolo da parte della compagnia di telecomunicazioni. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla società, dopo cinque anni – quattro dei quali da sponsor unico – Tim, da pochi giorni guidata dal direttore generale Pietro Labriola a fianco del presidente Salvatore Rossi, avrebbe deciso di non rinnovare il supporto all’evento, separando il proprio marchio da quello della kermesse. A meno di 2 mesi dall’inizio della kermesse, in programma dall’1 al 5 febbraio, una prima tegola si abbatte così sulla macchina organizzativa del Festival 2022 guidata da Amadeus. E rischia di rallentarne gli ingranaggi. Facendo ...

Advertising

TIM_vision : Una Juventus inarrestabile che procede con un buon distacco, seguita dal Sassuolo che ancora una volta non molla la… -

Ultime Notizie dalla rete : Tim molla

Affaritaliani.it

La BAM Acqua San Bernardo prende un buon margine di vantaggio che nonfino alla fine, ...di Barbiero allungato nuovamente grazie a due attacchi di Miller che costringono ancora Serniotti al- ...Il Sassuolo, però, none Raspadori al 9' colpisce il palo esterno da centro area. Dopo due ... Guarda tutta la Serie Asu DAZN. Attiva ora Spezia: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie ...Tempi duri nella casa del Grande Fratello VIP 6 per Alex Belli. Delia Duran si fa paparazzare con un altro uomo, Soleil mette in dubbio la sua persona, i parenti non gli rispondono al telefono e adess ...Tempo di Lettura: < 1 minuto Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani alle ore 12:30 allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Tor ...