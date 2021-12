Tiki Taka – La Repubblica del Pallone stasera lunedì 13 dicembre in tv | orario | ospiti e anticipazioni

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma-Spezia chiuderà il diciassettesimo turno di campionato, poi spazio all’approfondimento e all’intrattenimento dello studio di ‘– Ladel’, formato condotto da Piero Chiambretti alle 23:25 di13su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.d’eccezione della puntata: Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticabile Paolo Rossi, il tecnico dell’Adana Demirspor Vincenzo Montella, la leggenda dell’Inter Walter Zenga e l’agente sportivo Andrea D’Amico. Ma non mancheranno glifissi: Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport), Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pasquale Bruno, Ciccio Graziani, Luca Beatrice, Marcello Micci, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma. SportFace.

Ill_Fra : RT @fedex_94: @giuventinismo I gol sono frutto dei 90 minuti. 90 minuti fatti di gioco (gioco ? tiki taka, gioco = passaggi finalizzati al… - tuttotv_info : ?? #TikiTaka di #PieroChiambretti, gli OSPITI di stasera | #Italia1 > - tuttotv_info : Tiki Taka con Piero Chiambretti, ospiti del 13 dicembre 2021

Ultime Notizie dalla rete : Tiki Taka

Terza sconfitta interna stagionale per il Marsala Futsal che nel decimo turno del campionato di serie C1, a fronte di una scialba partita, si è visto superato 1 a 4 dal. Una gara senza mordente per i ragazzi di Anteri che oltre ad avere creato poco, sono stati meno brillanti del solito, sbagliando anche due dei tre tiri liberi concessi sul finale. Dopo un ...Ci tengo a ringrazialo (la Motta lavora con lui a '') per avermi fatto entrare nel suo cast. È un maestro, si può solo imparare da lui'.Di chilometri e attese, di sciarpe e voci, di ansia e paura, di abbracci e felicità. È stata una trasferta memorabile quella del Bitonto C5 Femminile contro il Tiki Taka Francavilla. Sotto di due reti ...La Motta, 21 anni, in un resort dei Caraibi, sta facendo conoscenza con le avversarie e i suoi sogni stanno diventando di tutti i Castelli Romani. Sono anche quelli dei miei genitori - dice Claudia - ...