The Batman | l' Enigmista smaschera la verità su Bruce Wayne nel trailer internazionale

Un trailer internazionale mostra le origini del confronto tra il vigilante in erba di Robert Pattinson e l'Enigmista di Paul Dano. Chi si nasconde sotto la maschera di Batman? A rivelarlo è l'Enigmista di Paul Dano nel nuovo trailer internazionale di The Batman. "Sono qui per smascherare la verità su questa città", afferma nel video l'enigmatico Edward Nashton, un serial killer mascherato che trasmette in diretta le sue macchinazioni sadiche contro l'élite di Gotham City. Nella parte finale del trailer, dove la vendetta arriva assumendo le sembianze di Batman (Robert Pattinson), Nashton sembra aver risolto l'enigma dell'identità del vigilante da poco in circolazione tanto che lo ...

