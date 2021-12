The Batman: il nuovo trailer, secondo i fan, avrebbe anticipato la presenza del Joker (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il nuovo trailer di The Batman, secondo le ipotesi di alcuni fan, avrebbe anticipato l'arrivo del Joker nel film con Robert Pattinson. Dopo la diffusione del nuovo trailer di The Batman, i fan si sono convinti che nel video ci sia un elemento che preannuncia la presenza del Joker nel film con star Robert Pattinson . Il filmato contiene alcune sequenze inedite tra cui una serie di articoli di giornale in cui appare una foto di Bruce Wayne e, secondo alcune persone, potrebbe mostrare il sorriso inquietante del Joker sullo sfondo. Il trailer, inoltre, si conclude con una voce che dice "Ho cercato di contattarti, Bruce Wayne", seguita da ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildi Thele ipotesi di alcuni fan,l'arrivo delnel film con Robert Pattinson. Dopo la diffusione deldi The, i fan si sono convinti che nel video ci sia un elemento che preannuncia ladelnel film con star Robert Pattinson . Il filmato contiene alcune sequenze inedite tra cui una serie di articoli di giornale in cui appare una foto di Bruce Wayne e,alcune persone, potrebbe mostrare il sorriso inquietante delsullo sfondo. Il, inoltre, si conclude con una voce che dice "Ho cercato di contattarti, Bruce Wayne", seguita da ...

