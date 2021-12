Texas, sparatoria durante una veglia funebre: un morto e 14 feriti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Una sparatoria avvenuta durante una celebrazione vicino a North Market Loop a Baytown, a circa 25 miglia a ovest di Houston, in Texas, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 14, di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Unaavvenutauna celebrazione vicino a North Market Loop a Baytown, a circa 25 miglia a ovest di Houston, in, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre 14, di ...

