Testo Parlo Di Te di Martina Beltrami a Sanremo Giovani per un posto all’Ariston

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 dicembre 2021)Di Te diè ufficialmente tra le canzoni candidate per un. La cantante è pronta a disputare la finale che si terrà il 15 dicembre in diretta sul primo canale Rai dal Casinò, in attesa di scoprire se sarà il suo uno dei due posti per itra i Campioni.Di Te diè intanto tra i 12 finalisti di2021 ma non è la prima volta che assistiamo a performance della cantante in TV.è infatti nota per aver partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi qualche anno fa. Classe 2000, è cresciuta a Rivoli (TO). Nel 2020 ha partecipato alla 19esima ...