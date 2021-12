Terza dose vaccino anti Covid: le indicazioni dell’Iss per donne in gravidanza e allattamento (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'Istituto superiore di sanità aggiorna le indicazioni relative alla somministrazione della Terza dose di vaccino anti Covid per le donne in gravidanza o che allattano. L'Iss raccomanda l’offerta di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alle donne in gravidanza che si trovino nel secondo e terzo trimestre e desiderino vaccinarsi L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) L'Istituto superiore di sanità aggiorna lerelative alla somministrazione delladiper leino che allattano. L'Iss raccomanda l’offerta di unadia mRNA, come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario in accordo con le disposizioni in vigore, alleinche si trovino nel secondo e terzo trimestre e desiderino vaccinarsi L'articolo .

