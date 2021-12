Terza dose in gravidanza e allattamento: l’Iss aggiorna la guida sul vaccino anti Covid (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con l’apertura delle terze dosi agli over 18, comprese le donne in gravidanza o in allattamento, l’Istituto superiore di sanità ha pubblicato sul proprio sito alcune indicazioni per aiutare tutti a fare chiarezza. Il messaggio è chiaro: le donne in gravidanza e in allattamento possono fare il vaccino anti Covid senza alcun problema. Nello specifico, per quanto riguarda la vaccinazione in gravidanza nel secondo e nel terzo trimestre, l’Iss raccomanda una dose di vaccino a mRNA (ovvero Pfizer e Moderna), come richiamo (booster), alla luce delle numerose evidenze «riguardo alla sicurezza della vaccinazione in gravidanza, sia nei confronti del feto che della madre». Per le donne che si ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con l’apertura delle terze dosi agli over 18, comprese le donne ino in, l’Istituto superiore di sanità ha pubblicato sul proprio sito alcune indicazioni per aiutare tutti a fare chiarezza. Il messaggio è chiaro: le donne ine inpossono fare ilsenza alcun problema. Nello specifico, per quanto riguarda la vaccinazione innel secondo e nel terzo trimestre,raccomanda unadia mRNA (ovvero Pfizer e Moderna), come richiamo (booster), alla luce delle numerose evidenze «riguardo alla sicurezza della vaccinazione in, sia nei confronti del feto che della madre». Per le donne che si ...

Advertising

RobertoBurioni : La mia lezione sulla terza dose a @chetempochefa ospite di @fabfazio su @RaiTre, nel primo tweet come al solito tut… - chetempochefa : 'Con la terza dose rendiamo più solida la protezione contro la malattia grave, ma soprattuto ristabiliamo al protez… - chetempochefa : 'E' notizia di questi giorni la presenza di questa Variante Omicron di cui sappiamo ancora poco, ma una delle poche… - Anima74493194 : RT @AdrianaSpappa: +++Fakenews+++ #Burioni: 'al momento non sono disponibili dati di ricoveri su chi ha ricevuto la terza dose' ??????? Falso… - DanielS27797670 : RT @AdrianaSpappa: +++Fakenews+++ #Burioni: 'al momento non sono disponibili dati di ricoveri su chi ha ricevuto la terza dose' ??????? Falso… -