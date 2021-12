Terza dose di vaccino anti Covid alle donne in gravidanza, le raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche per le donne in gravidanza è raccomandata una dose di vaccino a Rna messaggero come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario. Nello specifico la raccomandazione riguarda il secondo e il terzo trimestre, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario. L’Istituto superiore di sanità raccomanda inoltre una dose di vaccino alle donne che allattano, senza alcuna necessità di interrompere l’allattamento. Le donne a maggior rischio di contrarre l’infezione perché più esposte (come professioniste sanitarie o caregiver) e a maggior rischio di sviluppare una malattia grave da Covid sono il target prioritario per la vaccinazione in gravidanza. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anche per leinè raccomandata unadia Rna messaggero come richiamo (booster) di un ciclo vaccinale primario. Nello specifico la raccomandazione riguarda il secondo e il terzo trimestre, trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario. L’Istitutodiraccomanda inoltre unadiche allattano, senza alcuna necessità di interrompere l’allattamento. Lea maggior rischio di contrarre l’infezione perché più esposte (come professioniste sanitarie o caregiver) e a maggior rischio di sviluppare una malattia grave dasono il target prioritario per la vaccinazione in. Il ...

