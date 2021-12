Terna inizia la demolizione dei sostegni elettrici a Lodi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Nel quartiere Albarola diha dato il via la rimozione deirisalenti agli anni '90 e non più necessari a seguito del riassetto della rete elettrica cittadina. In tutto ...

Ultime Notizie dalla rete : Terna inizia

In tutto sono sette i tralicci che verranno rimossi liberando un'area di circa 5 ettari per un intervento che ha vistoinvestire circa 11 milioni di euro coinvolgendo nelle lavorazioni 15 ...... Italgas ( - 0,7%), Nexi ( - 0,3%), Pirelli ( - 0,7%), Prysmian ( - 0,1%), Snam ( - 0,1%) e( ... BORSE & MERCATI/ L'attenzione ai bond da avere nell'ultima parte dell'anno PIAZZA AFFARIUNA ...Borsa italiana news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale bene Banca Generali e Recordati. Male invece Hera ...Nel quartiere Albarola di Lodi Terna ha dato il via la rimozione dei sostegni elettrici risalenti agli anni '90 e non più necessari a seguito del riassetto della rete elettrica cittadina. In tutto son ...