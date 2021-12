Tennis: Emma Raducanu positiva al Covid-19, non giocherà l’esibizione di Abu Dhabi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Emma Raducanu è stata trovata positiva al Covid-19 e, per questa ragione, non giocherà con la svizzera Belinda Bencic giovedì all’interno del Mubadala World Tennis Championship, il torneo di esibizione che si gioca ad Abu Dhabi dal 16 al 18 dicembre. A confermare la circostanza una serie di tweet dell’account ufficiale dell’evento, che riporta quanto segue: “Emma è ora in isolamento e sta seguendo tutti i necessari protocolli. Le auguriamo un veloce recupero e speriamo di vederla presto in campo. Stiamo cercando una giocatrice alternativa di primo livello per giocare con Belinda Bencic, maggiori aggiornamenti saranno comunicati“. Così la diretta interessata: “Non vedevo l’ora di giocare di fronte ai fan ad Abu Dhabi, ma ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 dicembre 2021)è stata trovataal-19 e, per questa ragione, noncon la svizzera Belinda Bencic giovedì all’interno del Mubadala WorldChampionship, il torneo di esibizione che si gioca ad Abudal 16 al 18 dicembre. A confermare la circostanza una serie di tweet dell’account ufficiale dell’evento, che riporta quanto segue: “è ora in isolamento e sta seguendo tutti i necessari protocolli. Le auguriamo un veloce recupero e speriamo di vederla presto in campo. Stiamo cercando una giocatrice alternativa di primo livello per giocare con Belinda Bencic, maggiori aggiornamenti saranno comunicati“. Così la diretta interessata: “Non vedevo l’ora di giocare di fronte ai fan ad Abu, ma ...

