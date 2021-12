Tempesta d'amore, anticipazioni 13 dicembre: la delusione di Florian (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutti i nodi verranno al pettine a Tempesta d'amore e ad avere la peggio sarà ancora una volta la povera Maja. Le anticipazioni della soap opera tedesca di oggi, lunedì 13 dicembre, rivelano che Florian, notando che Cornelius ha perso un bottone della sua giacca che lui ha ritrovato presso la baita dove Erik è stato aggredito, si renderà conto che è stato lui ad assalire il fratello costringendolo poi a scappare. Il ragazzo affronterà Von Thalheim rinfacciandogli che per colpa sua lui ha investito Erik e lo ha ridotto quasi in fin di vita. Poco dopo, il guardaboschi avrà un confronto con Maja e gli racconterà cosa ha fatto suo padre. La ragazza, a quel punto, gli racconterà che sapeva già tutto ed era anche al corrente delle vere intenzioni di Cornelius che ha teso un tranello a Vogt per reperire ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tutti i nodi verranno al pettine ad'e ad avere la peggio sarà ancora una volta la povera Maja. Ledella soap opera tedesca di oggi, lunedì 13, rivelano che, notando che Cornelius ha perso un bottone della sua giacca che lui ha ritrovato presso la baita dove Erik è stato aggredito, si renderà conto che è stato lui ad assalire il fratello costringendolo poi a scappare. Il ragazzo affronterà Von Thalheim rinfacciandogli che per colpa sua lui ha investito Erik e lo ha ridotto quasi in fin di vita. Poco dopo, il guardaboschi avrà un confronto con Maja e gli racconterà cosa ha fatto suo padre. La ragazza, a quel punto, gli racconterà che sapeva già tutto ed era anche al corrente delle vere intenzioni di Cornelius che ha teso un tranello a Vogt per reperire ...

