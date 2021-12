Telegram, non si ferma il delirio dei No vax: spunta il «Diario di Anna Novàx» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 25 dicembre, quasi un anno fa, le prime dosi di vaccino Pfizer contro il Coronavirus sono arrivate in Italia. Il 27 dicembre l’Europa ha festeggiato il Vaccine Day, l’inizio della campagna vaccinale in tutto il continente. Da questo momento i movimenti No vax hanno ripreso forza e dal fenomeno di nicchia che erano sono diventati una costante nelle notizie di cronaca. La loro piattaforma prediletta è diventata Telegram, dove i loro gruppi sono più tollerati e i contenuti più difficili da segnalare. L’ultimo che sta emergendo in queste ore dopo le segnalazioni su Twitter si chiama Diario di Anna Novàx, conta 644 iscritti e parte da un accostamento che abbiamo già visto nei mesi scorsi: quello tra l’introduzione della campagna vaccinale e la Shoah. Telegram Uno dei commenti pubblicati sulla chat ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 25 dicembre, quasi un anno fa, le prime dosi di vaccino Pfizer contro il Coronavirus sono arrivate in Italia. Il 27 dicembre l’Europa ha festeggiato il Vaccine Day, l’inizio della campagna vaccinale in tutto il continente. Da questo momento i movimenti No vax hanno ripreso forza e dal fenomeno di nicchia che erano sono diventati una costante nelle notizie di cronaca. La loro piattaforma prediletta è diventata, dove i loro gruppi sono più tollerati e i contenuti più difficili da segnalare. L’ultimo che sta emergendo in queste ore dopo le segnalazioni su Twitter si chiamadi, conta 644 iscritti e parte da un accostamento che abbiamo già visto nei mesi scorsi: quello tra l’introduzione della campagna vaccinale e la Shoah.Uno dei commenti pubblicati sulla chat ...

