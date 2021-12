Teatro Nuovo, Gea Martire in scena con “Mio figlio sa chi sono” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Paolo Coletta con la collaborazione di Silvana Totàro, filosofa e psicoterapeuta, ha scritto per Gea Martire un personaggio dai tratti forti e inequivocabili in Mio figlio sa chi sono, che, dopo l’anteprima a Pietrelcina nell’ambito del Campania Teatro Festival 2021, debutterà, giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 19), sul palcoscenico del Teatro Nuovo Napoli. Presentato da Koan Concept House, l’allestimento, di cui Paolo Coletta firma musiche e regia, Teresa Acone i costumi e Davide Piscicelli il suono, porta in scena la storia di una donna alle prese con gli ultimi giorni del proprio figlio tossicodipendente. Una famiglia importante la sua, una vita e una carriera felice, un amico ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Paolo Coletta con la collaborazione di Silvana Totàro, filosofa e psicoterapeuta, ha scritto per Geaun personaggio dai tratti forti e inequivocabili in Miosa chi, che, dopo l’anteprima a Pietrelcina nell’ambito del CampaniaFestival 2021, debutterà, giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 19), sul palcoscenico delNapoli. Presentato da Koan Concept House, l’allestimento, di cui Paolo Coletta firma musiche e regia, Teresa Acone i costumi e Davide Piscicelli il suono, porta inla storia di una donna alle prese con gli ultimi giorni del propriotossicodipendente. Una famiglia importante la sua, una vita e una carriera felice, un amico ...

Advertising

anteprima24 : ** Teatro Nuovo, Gea #Martire in scena con 'Mio figlio sa chi sono' ** - corazitte : RT @thisismaneskin: 'ZITTI E BUONI - THE MAKING OF'. La genesi del brano risale a più di un anno fa e oggi è già un pezzo di storia. Questo… - angel_alex21 : RT @thisismaneskin: 'ZITTI E BUONI - THE MAKING OF'. La genesi del brano risale a più di un anno fa e oggi è già un pezzo di storia. Questo… - harryslvna : RT @thisismaneskin: 'ZITTI E BUONI - THE MAKING OF'. La genesi del brano risale a più di un anno fa e oggi è già un pezzo di storia. Questo… - _JosiedeAngelis : RT @thisismaneskin: 'ZITTI E BUONI - THE MAKING OF'. La genesi del brano risale a più di un anno fa e oggi è già un pezzo di storia. Questo… -