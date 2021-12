Advertising

nuovasocieta : Tav, le delegazioni italo-francesi mercoledì a Torino per la conferenza intergovernativa -

Ultime Notizie dalla rete : Tav delegazioni

Nuova Società

Il viaggio attraverso i cinque continenti dellezapatiste era stato annunciato dall' ... Dalla Lombardia la delegazione si è spostata in Val Susa , ospite del Movimento No, e ha ...Così, visitando i nostri presidi di San Didero, Vaie, Borgone, Susa, Venaus e l'esperienza dei Mulini, incontrando amministratori, comitati no, le fomne no, presidianti e attivisti, compreso ...Alle ore 12 di mercoledì 15 dicembre nei locali del Consiglio metropolitano di Torino in piazza Castello 205 è convocata la seduta della CIG.Si riunirà mercoledì 15 a Torino la commissione intergovernativa (cig) italo-francese sulla nuova ferrovia Torino-Lione. La seduta, che si terrà nei locali del Consiglio metropolitano in piazza Castel ...