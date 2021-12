Tajani blinda Berlusconi e crea la sponda nel centrodestra | ' Un presidente della nostra area sarebbe perfetto'

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Da Forza Italia arriva il primo richiamo all'unità e alla compattezza per eleggere tutti insieme unRepubblica che per la prima volta appartenga a questapolitica. 'Il...

Per, Berlusconi 'ha meriti e record che in pochi possono vantare' e 'l'accoppiata Berlusconi - Draghi a livello nazionale e internazionale sarebbe certamente positiva per il Paese'.Il centrodestra "unito" dal palco di Atreju, la festa politica di Fratelli d'Italia,... Anche il coordinatore di Forza Italia Antonioha evidenziato "il segnale forte del governo a cui ...Il coordinatore di Fi: "Il presidente si elegge con il massimo del consenso. Con la sinistra siamo al governo insieme, parliamone e confrontiamoci.Il governo molto preoccupato: “Necessario ridurre l’impatto dell’aumento di gas e luce per piccole e medie imprese e per le famiglie ...