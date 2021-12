Taizhou | Zhejiang | tenuto il Forum Globale di Cultura Hehe 2021

(Di lunedì 13 dicembre 2021), Cina, 10 dicembre/PRNewswire/Il 9 dicembre si è, la provincia dello, ildi(Convivenza Armoniosa)online ed offline. Il, organizzato dall'China International Communication Group (CICG), l'Ufficio per l'informazione del governo provinciale delloed il governo municipale del, in collaborazione con la Academy of Contemporary China and World Studies, l'Ufficio per l'informazione del governo municipale deled il governo del distretto Tiantai, dedica alla realizzazione dell'iniziativa con il tema "della Convivenza Armoniosae la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Taizhou Zhejiang

Adnkronos

, Cina, 10 dicembre 2021 /PRNewswire/ - - Il 9 dicembre si è tenuto a, la provincia dello, il Forum di Cultura Hehe (Convivenza Armoniosa) 2021 online ed offline. Il forum, organizzato dall'China International Communication Group (CICG), l'Ufficio per l'...Pechino, 29 nov 09:45 - La ferrovia ad alta velocità Hangzhou -, nella provincia orientale cinese del, è entrata nella fase di collaudo. La linea...TAIZHOU, Cina, 10 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Il 9 dicembre si è tenuto a Taizhou, la provincia dello Zhejiang, il Forum di Cultura Hehe ...Themed "Hehe Culture and A Community of Shared Future for Mankind", the 2021 Hehe Culture Global Forum was held in Tiantai county, Taizhou city, Zhejiang province on December 9. With this year’s forum ...